Festa dell’Ambiente al parco

Torna da domani a domenica il tradizionale appuntamento con la festa dell’ambiente di Granarolo dell’Emilia al Parco Verdevolo di Cadriano. Quest’anno la festa è organizzata dalle associazioni facenti parte del Tavolo del Volontariato Sociale di Granarolo. Il programma, curato da Amici della Terra, tiene al centro, come sempre, i temi della sostenibilità: il focus di questa edizione è: "Riuso, Riparo, Riciclo". Ricco il programma, che prevede numerose attività per la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico, al riutilizzo degli oggetti. Protagonisti sempre i bambini e le bambine delle scuole, con laboratori e attività dedicate. Ci saranno biciclettate, visite guidate all’impianto del Frullo, incontri e approfondimenti con esperti. Il ricavato della festa sarà destinato all’acquisto di un veicolo elettrico per i trasporti sociali, effettuati da Auser nel territorio.