Bologna, 24 luglio 2020 – Un film porno sul maxi schermo di ‘Sotto le stelle del cinema’ in piazza Maggiore e scatta la maxi multa (circa 5mila euro) per uno dei capi della goliardia bolognese, promotore della proiezione.

È successo questa notte, quando attorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un controllo del territorio nella centralissima via IV Novembre, è stata fermata da un’anziana bolognese.



La donna, secondo i militari “in evidente stato di agitazione”, ha raccontato loro di essersi allontanata da piazza Maggiore perché sul maxi schermo installato per il cinema in piazza, stavano proiettando un film pornografico.



Increduli, i militari si sono così diretti velocemente nella vicina piazza - insieme alla polizia - e, quando sono arrivati, hanno potuto verificare l’attendibilità dell’informazione. La proiezione è stata immediatamente interrotta dai carabinieri che hanno sorpreso e multato il responsabile, un 24enne italiano, in compagnia di una decina di amici, seduti in fondo alla fila di sedie e impegnati nella visione del film hard che lo stesso giovane stava proiettando con il suo pc portatile.

Ora è stata creata una colletta su PayPal per pagare la salata multa inflitta all’Imperatore delle Terre del Nord, il capo della balla goliardica sanzionato per la proiezione clandestina. In poche ore sono già stati raccolti oltre 2mila euro. Il nome della raccolta fondi racconta lo spirito goliardico dell’iniziativa: “Il prezzo della gloria”.

Sul suo profilo Twitter ha 'sponsorizzato' la colletta anche la pornostar Valentina Nappi.