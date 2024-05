Motta resta,. Motta parte,. Motta boh

Gianni

Gennasi

ALL’AEROPORTO

Da oggi espresso gratis da mezzanotte alle quattro di mattina, onde risarcire, in qualche modo, i viaggiatori disorientati dai robusti cantieri in corso, dalle sfibranti attese (il consiglio è di arrivare con tre ore di anticipo sul decollo), dai disagi assortiti soprattutto nelle tratte internazionali più lunghe. Venga a prendere un caffè da Hanoi.

AUTOVELOX

Dopodomani si accende il primo dei cinque occhi elettronici autorizzati nel luglio 2023 dalla Prefettura in altrettanti viali. Si comincia da Berti Pichat, seguiranno Lenin, Cavina, Togliatti e Sabena. Come per gli antenati di viale Panzacchi e via Stalingrado, il limite è 50 Kmh. Le multe saranno sub judice, vista la recente sentenza della Cassazione che distingue i dispositivi "approvati" da quelli "omologati". Gli avvocati sono già allineati ai nastri di partenza.

EX BREDAMENARINI

In fase avanzata il passaggio dell’Industria Italiana Autobus, in mano pubblica, alla società casertana Seri Industrial, attiva nel settore degli accumulatori dì energia. Piuttosto scettici i sindacati, che temono di essere vicini al capolinea.

NELLO SGABUZZINO

In tribunale dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia la donna del Bangladesh che teneva rinchiuse le due figlie di 9 e 4 anni nel retro del minimarket in via Toscana. In più si avvaleva della collaborazione di un connazionale clandestino, per cui il negozio è stato posto sotto sequestro. Mamma mia che lavoro.

ANZIANI

Palazzo d’Accursio ha elargito 210 contributi, per quasi 23mila euro, a vittime di furti e truffe, sulla base del Protocollo con sindacati dei pensionati e associazioni di volontariato. Qualcuno ha avuto l’idea di rispolverare la vecchia catenella di sicurezza che legava il portafogli ai pantaloni, utile soprattutto sui bus affollati. Che fa, signorina, tira?