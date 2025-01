"Furti e vandalismi, sicurezza fuori controllo"

Spogliatoi vandalizzati al Cà de Mandorli (nella foto) e furti, anche di batterie, alle auto in via Andreoli. La situazione è fuori controllo. A evidenziare il problema i consiglieri FdI di San Lazzaro Alessandro Sangiorgi (nel riquadro), Leonardo Bastelli e Alberto Malavolti. I tre hanno specificato: "Purtroppo, dopo le diverse segnalazioni pervenute da cittadini, dobbiamo registrare gli ennesimi episodi che dimostrano un problema sicurezza nella nostra città. Nella tarda serata di martedì e nella nottata c’è stata una spaccata negli spogliatoi del campo di Ca de’ Mandorli, mentre in Via Dino Andreoli si sono verificati danni alle auto e furti. Non più tardi di una settimana fa avevamo depositato un question time proprio sul tema sicurezza, ricevendo però da un tema così importante e delicato risposte vaghe e per nulla puntuali nonostante domande chiare e dettagliate". In conclusione, per Fratelli d’Italia, "eravamo stati critici con la precedente amministrazione per le soluzioni troppo carenti e morbide ma, viste le continue segnalazioni e fenomeni sul territorio, non possiamo che pensare che l’attuale amministrazione sia proprio in continuità con quella precedente sulle soluzioni carenti. Continueremo a vigliare e a richiedere interventi, ma così non si può continuare".

A replicare all’allarme sicurezza lanciato dall’opposizione è la vicesindaca Sara Bonafè: "L’amministrazione comunale di San Lazzaro, attraverso l’impiego della Polizia locale, sta intensificando i controlli sul territorio anche in un’ottica di grande collaborazione con le forze dell’ordine a cui spetta, come i consiglieri di Fratelli d’Italia sanno benissimo, la tutela della sicurezza dei cittadini. Abbiamo assicurato in passato, e stiamo continuando a farlo, la massima disponibilità nella condivisione delle immagini dei nostri impianti di videosorveglianza che sono dislocati in diversi punti della città e che da poche settimane possono essere visionate direttamente dalla questura, grazie a un protocollo che abbiamo sottoscritto con loro".

"Anche per questo – conclude Bonafè – auspichiamo che si possa risalire al più presto all’individuazione dei responsabili degli episodi che si sono verificati negli ultimi giorni e continueremo a garantire tutto il supporto necessario alle forze dell’ordine. Di certo su questo fronte l’impegno dell’amministrazione comunale non è mai venuto meno come dimostrano i tanti pattugliamenti organizzati assieme proprio a carabinieri e polizia il cui lavoro è determinante per garantire un capillare controllo del nostro territorio".

Zoe Pederzini