Furti, ora tocca al Cortile Cafè: "Vetrine infrante e porta rotta"

Un’altra spaccata, l’ennesima, in centro storico. Stavolta nel mirino dei ladri è finito il ‘Cortile Café’ di via Nazario Sauro, dove nella notte tra domenica e lunedì i malviventi hanno fatto irruzione rompendo le due vetrine del locale e forzando la porta. "Stamattina (ieri, ndr) intorno alle 9,30 mi hanno chiamato i carabinieri – racconta Giovanni Marinelli, uno dei due soci del locale – dicendomi che avevano trovato due registratori di cassa in via San Giorgio. Quando sono arrivato davanti al locale ho trovato una vetrina completamente in frantumi, l’altra sfondata nella parte bassa e la porta con dentro ancora il cacciavite che hanno usato per forzarla. Hanno rubato il fondo cassa, circa 500 euro, poi hanno portato via anche il Pos e due microfoni. Sul palco c’erano anche tanti strumenti musicali che, fortunatamente, non hanno toccato altrimenti i danni sarebbero stati molti di più. Ora capiremo quanto servirà per riparare i due vetri antisfondamento che hanno distrutto".

Il proprietario ha già fatto denuncia ai militari che, nei prossimi giorni, acquisiranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei ladri. Quella di ieri è l’ultima spaccata in ordine di tempo che si è registrata in centro storico, a testimonianza di un fenomeno che sta mettendo a rischio la sicurezza delle attività commerciali e, di conseguenza, anche degli esercenti che da mesi chiedono a gran voce un intervento mirato del Comune e delle forze dell’ordine per trovare delle soluzioni. "È la prima volta che ci capita – continua Marinelli – un fatto simile. Gli altri esercenti della zona mi hanno chiamato per sapere cosa fosse successo e, com’è normale che sia, sono preoccupati. La situazione è diventata ingestibile, ormai c’è più di una spaccata a settimana. Nel nostro, come negli altri casi, i furti avvengono sempre nella fascia notturna quando fuori non c’è praticamente nessuno. Per questo, credo sia importante che anche i locali notturni non vengano ritenuti responsabili del fenomeno della cosiddetta mala-movida. Perché meno persone ci sono in giro, più i malviventi hanno campo libero".