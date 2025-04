Garisenda, slittano i tempi dei lavori. Previste due fasi per il ‘tiraggio’ della Torre

Bologna, 9 aprile 2025 – I tralicci usati per la torre di Pisa per mettere in sicurezza la Garisenda sono ancora nell’azienda Trevi di Cesena. I primi test degli esperti sono andati bene, ora tocca solo adattarli alla struttura della Torre. Ma, come spiega l’ingegner Raffaela Bruni che guida il comitato del restauro e della messa in sicurezza della Garisenda malata, il nodo sono i “test di tiraggio”.

“Stiamo facendo una revisione delle modalità di tiraggio per monitorare i comportamenti della Garisenda. E stiamo pensando a due fasi: fase uno e fase due”, fa sapere Bruni. Va capito in pratica come “tirano” i tralicci della Torre, dalla parte opposta alla pendenza della Garisenda”. Da qui, la necessità di predisporre due fasi di monitoraggio e quindi due fasi di aggiustamento del “tiraggio”.

Un’operazione tecnica già al vaglio della Soprintendenza. Il risultato di tutta questa task force sui tralicci? Probabilmente un allungamento dei tempi. Bruni ammette che il cronoprogramma potrebbe, quindi, variare. Il Comitato incaricato dal Comune valuterà il da farsi. I tralicci di Pisa avrebbero dovuto essere già in città, visto che si era ipotizzato che venissero montati in primavera. Ma, da quanto prevede Bruni, ci vorrà ancora qualche settimana. L’orizzonte è già stato spostato verso maggio. Un allungamento temporale, comunque, che rischia già di creare malumore tra i commercianti della zona interessata dal cantiere alle prese con furti, spaccate e una riduzione dei consumi a causa del minor passaggio.