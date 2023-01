Gianni Cuperlo domani in città "A Bologna c’è un partito vitale Da qui può partire il riscatto Pd"

Gianni Cuperlo, triestino, in terra bolognese è quasi un outsider. Unico candidato non emiliano al Congresso Pd, ci scherza su: "Per la verità a Bologna ho studiato... ma temo non faccia titolo per la residenza. Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli hanno profili diversi, ma sono dirigenti di valore con uno sguardo che si rivolge al Paese e all’Europa. Detto ciò, forse non è un caso che da questa regione vengano oggi le proposte che possono spingere per il riscatto del Pd dopo le sconfitte e i traumi di questi anni. È la conferma che almeno qui la sinistra non ha smesso di cercare strade meno battute...". E sotto le Due Torri, dove il Pd tiene nonostante tutto, l’ex presidente dem domani farà tappa per incontrare i suoi sostenitori. Primo appuntamento, un’assemblea aperta alle 18 al Candilejas di via Bentini 20, presieduta dalla coordinatrice del comitato bolognese per Cuperlo, Simona Lembi, mentre alle 19.45 seguirà la cena con il candidato al Congresso dem a villa Torchi di via Colombarola 40. Ci saranno tante facce note dell’ex partitone, come lo storico sindaco di San Lazzaro, Aldo Bacchiocchi: "Cuperlo credo che ci farà capire che per ridare fiducia a quanti...