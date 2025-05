Hera, via libera dei soci al bilancio

Via libera dall’assemblea dei soci di Hera al bilancio 2024 assieme alle modifiche allo statuto che consentiranno la nomina di una nuova figura, quella del dirigente responsabile della Rendicontazione di sostenibilità. Via libera anche alla distribuzione del dividendo di 15 centesimi ad azione (+7,1% rispetto allo scorso anno), "in linea con quanto già annunciato in occasione della presentazione del Piano industriale al 2028 in considerazione dei significativi risultati raggiunti". Il margine operativo lordo raggiunge 1,5 miliardi di euro (+6,2%), mentre l’utile netto di pertinenza degli azionisti ammonta a 494,5 milioni (+31,8%). Gli investimenti operativi lordi salgono a 860,3 milioni (+5,5%). L’indebitamento finanziario netto si attesta a 3,9 miliardi rispetto ai 3,8 miliardi della fine del 2023, principalmente a seguito della crescita degli investimenti e delle operazioni di acquisizione, tra cui quella del 70% di Trs Ecology. L’aumento del dividendo è coerente con la politica di remunerazione prevista nel Piano industriale 2024-2028, che prevede una crescita del dividendo fino a 17 centesimi per azione al 2028, con un utile netto per azione in crescita del 6% medio annuo.

All’assemblea è stata presentata anche la rendicontazione di sostenibilità della multiservizi, che da quest’anno è parte integrante della relazione sulla gestione e contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sui temi di sostenibilità e il modo in cui essi influiscono sul suo andamento e sui suoi risultati.

Il Mol a valore condiviso è salito a 856,6 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto ai 776 milioni del 2023, e pari al 54% del margine operativo lordo di gruppo: si prevede raggiungerà gli oltre 1,1 miliardi nel 2028, il 66% del mol complessivo. Il valore economico distribuito agli stakeholder dei territori nei quali opera la multiutility nel 2024 ha raggiunto i 2,1 miliardi. In aumento anche gli investimenti a valore condiviso, che passano dai 558,4 milioni del 2023 ai 655,1 milioni nel 2024, arrivando a pesare circa il 76% sul totale degli investimenti operativi lordi.