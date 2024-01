I 102 anni di nonno Toni. Guida l’auto e cura l’orto

Centodue anni e non sentirli. A Castel Vecchio di Grizzana Morandi, borgo antico nei pressi di Veggio, Antonio Franchi, che porta questo nome perchè nato il giorno di Sant’Antonio Abate patrono degli animali domestici, il 17 gennaio, ha raggiunto questo importante traguardo. Antonio, conosciuto da tutti come Toni, vive da solo, in autonomia, coltivando l’orto e gli alberi da frutta. Prima della meritata pensione, ha lavorato per ditte che allestivano linee dell’alta tensione, assunto negli ultimi 15 anni di carriera da Enel. A festeggiarlo il sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini, la vicesindaca Virginia Laffi e il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri, genero di Nerina, la sorella minore di Antonio.

É proprio la figlia di Nerina, Barbara Capponi, a raccontare un aneddoto che risale all’immediato dopoguerra: "la famiglia dello zio Toni era sfollata nel senese, a Bettolle, mentre lui era appena rientrato dalla campagna d’Africa. Fu proprio Toni, all’età di 21 anni, ad andare a prendere in Toscana prima il fratello e poi la sorella Nerina, con due diversi viaggi in bicicletta!. Le strade non c’erano e i viaggi furono davvero lunghi, attraverso sterrate e campi, guadando torrenti là dove non c’erano ponti. Eppure - conclude Barbara - avrebbe compiuto anche altri viaggi per caricare i familiari sul cannone della sua bici fino alla frazione a Grizzana Morandi ma alcuni parenti decisero di rimanere a vivere in Toscana". "Per il terzo compleanno centenario rivediamo Toni sempre in perfetta forma - afferma la vicesindaca Virginia Laffi - e ci accoglie con sincera simpatia, ricordandosi di aneddoti dell’anno precedente".

Anche l’ufficio postale di Grizzana ha voluto omaggiare il centenario con una torta. Nonno Toni, ogni mese si reca in ufficio postale, in auto autonomamente, a prelevare parte di pensione (dice di voler risparmiare) e paga puntualmente le bollette utilizzando con tranquillità anche la firma digitale.

Fabio Marchioni