I Disco Club Paradiso: pronti al primo album

L’accento pronunciato, della Bassa, è rimasto. La voglia di far festa, pure. Sono gli stessi ragazzi, i Disco Club Paradiso, colorati e frizzanti, che due anni fa hanno travolto pubblico e giudici di X Factor. Leo Bi (Leonardo Bergonzini), 24 anni, Jacky Sax (Giacomo Semenzato), 24 anni, di Cento (Ferrara) e Murri (Simone Murineddu), 23 anni, di Crevalcore. Ambra Angiolini, giudice del talent, era stata la loro prima groupie, seguita da Dargen D’Amico e Fedez.

E anche per l’uscita del loro primo album ‘Come smettere con l’università’ si festeggia, con un release party, giovedì 18 aprile al Covo Club, "più party che release", dicono.

Perché andarci?

"Non serve per forza conoscere la band, basta conoscere la festa".

Qual è il fil rouge che unisce le otto tracce dell’album?

Leo: "Il tema dello smettere, dell’interrompere alcune esperienze, come suggerisce il titolo. Nella nostra vita, prima di iniziare qualcosa di importante abbiamo abbandonato qualcos’altro. Per X Factor, Murri, il chitarrista, ha smesso di lavorare in azienda, a 18 anni aveva un posto fisso. Io ho lasciato l’università e Jacky il Conservatorio. Tutto questo perché ci è sembrato che anche ‘fallire’ possa essere un lieto fine".

L’esperienza a X Factor ha acceso la scintilla per l’album?

Murri: "Sì, l’album nasce dalla necessità della band di sfogare due anni di esperienze fantastiche, tra talent e concerti. Anni in cui ci siamo buttati a capofitto in una vita che avevamo sempre sognato".

Il sax rimane il marchio di fabbrica?

"I brani dell’album oscillano tra l’indie pop e la dance pop, ma certamente è il tratto distintivo del sassofono che dà carattere a tutto".

Com’è cambiata la vostra vita dopo X Factor?

"Appena usciti eravamo come ubriachi, abbiamo vissuto una realtà alterata per qualche mese. Spazi che prima ci erano preclusi, si sono aperti dopo il talent. Con il tempo, però, ci siamo accorti che queste porte si aprivano, non per noi, ma per l’ombra della popolarità acquisita che ci portavamo dietro. Con quest’album volevamo ripartire da noi, ritrovando quel gruppo di ragazzi che si è conosciuto al liceo e ha iniziato a fare musica assieme".

Qualche anticipazione sul concerto al Covo?

Murri: "Sarà un live pazzissimo e scandaloso. Oltre a svelare per la prima volta le canzoni dell’album, portiamo sul palco alcune cover. Possiamo anticipare che Van Halen e Max Pezzali si incontreranno nella stessa canzone".