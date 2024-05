I mercatini conquistano i visitatori

Barberini Mengoli

Andare ai mercatini, che si sono svolti in questi primi quindici giorni di maggio, è stato come vivere in un mondo a parte. La gente presente era sorridente, piena di entusiasmo, di voglia di condividere i momenti di libertà in un contesto verde e pieno di fiori. Era come se le persone, per un momento, volessero liberarsi da quello che accade attorno a loro. Mi riferisco all’evento Giardini & Terrazzi svoltisi ai Giardini Margherita con la super partecipazione di 32.000 visitatori, grazie anche al bellissimo weekend. La gente si è aggirata tra gli stand di 238 espositori con una voglia non solo di vedere, ma anche di comperare. Infatti questa 29ª edizione ha ottenuto, rispetto all’anno scorso, più 24% di vendite di fiori e piante, più 7% di arredi e complementi di arredi, più 13% di abbigliamento – artigianato – vintage e più 15% di prodotti alimentari. Soddisfatta anche l’Associazione Re Use with love che, con la sua grande vendita all’interno del Baraccano, ha incassato 48.529 euro che andranno alla ristrutturazione, progettata dall’archistar Mario Cucinella, della ex centrale elettrica dei Giardini Margherita. Essa diventerà sede dell’Associazione, che promuove l’attività di solidarietà attraverso la cultura del riuso, di raccolte fondi e progetti di inclusività sociale. Altro evento, lo scorso weekend, è stato Peonia in bloom, che ha visto 17.000 presenze in un tripudio di profumi di peonie e con espositori da ogni parte d’Italia. Questi ultimi sono stati molto soddisfatti delle vendite, anche perché l’abbigliamento, gli oggetti e i bijoux esposti negli stand, tra gli antichi orti, erano di grande gusto ed eleganza.