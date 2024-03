Il 12 ottobre, un anniversario per non dimenticare. Ripercorrere gli eventi ci aiuta a ricordare i sacrifici

Le Caserme Rosse furono un campo di raccolta, smistamento e concentramento nazista, attivo a Bologna dall’8 settembre 1943 al 12 ottobre 1944, inizialmente per i militari italiani e in seguito per i civili italiani rastrellati, destinati all’ultimo viaggio verso i lager nazisti. Il 12 ottobre 2023, a Bologna è stato celebrato il 78esimo anniversario del bombardamento delle Caserme Rosse.

Alla Commemorazione hanno partecipato l’assessore all’istruzione Daniele Ara, la Presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, il Presidente A.N.P.I. Bolognina, Giovanni Iannantuono, la Dirigente Scolastica dell’IC 15 di Bologna, Dott. ssa Rossella Capicchiano e noi alunni delle classi terze della scuola ’Gino Zappa’.

Anche quest’anno abbiamo ripercorso insieme la storia e onorato la memoria delle vittime della violenza nazifascista, delle decine di migliaia di rastrellati e deportati che in questo luogo hanno vissuto la prima tappa del loro doloroso cammino verso l’ignoto. Tutti i presenti hanno contribuito con riflessioni, letture, poesie e canzoni a mantenere vivo il ricordo, consapevoli che il significato del sacrificio di tanti è custodito nei valori più alti della nostra Costituzione, valori che tutti noi siamo chiamati a difendere.

Le Caserme Rosse sono oggi un parco pubblico, sito in via di Corticella 147. L’unica caserma superstite è sede di una bocciofila, una scuola materna, un centro diurno per disabili e sede di diverse associazioni.