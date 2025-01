Il bacio della dea bendata. Vinti 430mila euro al Lotto

Inizio d’anno fortunato per lo sconosciuto giocatore che giovnedì scorso a Vergato, con un terno secco al Lotto, si è aggiudicato una vincita da 430mila euro nella storica tabaccheria Emporio Tabacchi che ha sede nella centralissima Piazza IV Novembre. Una combinazione dei numeri 16, 56 e 76 giocati sulla ruota di Firenze che hanno originato la prima vincita.

Una scia di fortuna che si è prolungata a lunedì scorso, quando un altro appassionato delle scommesse sportive Better, con una puntata da un euro ha portato a casa prima una vincita da 16mila euro, e poi, sempre lui, altri 3.200 euro con una seconda giocata.

In questo caso la dea bendata avrebbe per due volte privilegiato un giovane immigrato di origine straniera, approdato nell’alta valle del Reno da pochi mesi ed occupato in un’azienda del territorio.

"Gioca sempre piccole cifre, di solito un euro, così, per tentare la fortuna – racconta il titolare Luigi De Rosa, che con la moglie Vanna Vignudelli gestisce l’Emporio – Quando ha grattato la schedina me l’ha fatta vedere per capire se aveva vinto o no... E quando gli ho detto la cifra che aveva appena vinto si è emozionato e ci ha abbracciato...".

In questa tabaccheria storica, che vanta la licenza numero uno rilasciata dai Monopoli di Stato per la provincia di Bologna, negli anni passati si registrarono vincite memorabili: su tutte "il milione di euro vinto nel 2014", ricorda De Rosa, titolare della licenza da ventiquattro anni e che rappresenta la terza generazione delle famiglie che gestiscono con dedizione questa tabaccheria aperta all’inizio del Novecento.

"Speriamo che il 2025 porti tanta fortuna e tanto denaro a tutti i nostri clienti. Noi siamo contente quando si vince in questa sala che si conferma anche in questo la numero uno non solo del paese, ma della vallata", scherzano Elena Aurilio e Cecilia Mazzetti davanti ai cartelli che raccontano le vincite più recenti, e che suscitano le osservazioni e le curiosità dei tanti frequentatori.

Gabriele Mignardi