Il distaccamento di Gaggio aspetta 7 nuovi pompieri

Sette nuovi aspiranti pompieri, tra cui una ragazza, per i vigili del fuoco volontari di Gaggio Montano. Un’ottima notizia per il distaccamento locale che, da anni, non poteva disporre di un numero così alto di persone desiderose di entrare a far parte dei pompieri. I giovani stanno attualmente frequentando le ultime lezioni del corso di preparazione presso il comando provinciale di Bologna che si concluderà con l’esame finale. Salvo imprevisti, il numero dei vigili di Sassuriano dovrebbe quindi passare da 24 a 31, non pochi per una zona montana a bassa densità abitativa. Un risultato ancora più importante alla luce dei cambiamenti sociali in atto e delle fatiche che comporta la conciliazione tra la propria attività lavorativa e l’impegno richiesto ai volontari.

"L’entusiasmo dei giovani è contagioso - rivela Davide Medici, comandante del distaccamento. Non ne vedevamo così tanti da anni, anche a causa dello stop causato dalla pandemia. La loro voglia di impegnarsi è molto importante per noi e per tutto il territorio. Speriamo che la tendenza prosegua anche in futuro". Di sicuro quest’anno per i pompieri di Gaggio la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del corpo nazionale, sarà particolarmente intensa. Domenica, presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Silla, alle 11.30, si celebrerà la tradizionale Santa Messa. Lo stesso giorno, alle 13 sarà allestito, in via Primo Maggio 108 ad Alto Reno Terme, un pranzo di raccolta fondi, preparato da Ge.Ris.Co in collaborazione con gli studenti dell’Istituto alberghiero Montessori - da Vinci di Porretta Terme. La quota di partecipazione è di 35 euro per gli adulti e di 15 per i bambini. Il ricavato verrà utilizzato per l’ acquisto di un nuovo mezzo di polisoccorso.

"Le caratteristiche del territorio in cui operiamo - spiega Medici - rendono estremamente utile, se non necessario, un mezzo agile di dimensioni ridotte in grado di intervenire in condizioni difficili, di cui attualmente non disponiamo".

Per questa ragione, i vigili, in collaborazione con il Lions Club Porretta Terme, hanno deciso di prolungare l’originale campagna Aiuta chi ti aiuta, già proposta nel 2023. Le prime 2000 persone che doneranno almeno 50 euro avranno in omaggio una piccola autopompa prodotta dalla Thun. La sottoscrizione si può effettuare presso il negozio Spagnesi in via Mazzini 45 a Porretta Terme, ottenendo una ricevuta che dà diritto al successivo ritiro del soprammobile-camioncino.

Fabio Marchioni