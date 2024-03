Il giudice Dambruoso:: "Rosario Livatino, esempio di legalità"

I 200 studenti delle medie ‘Rosario Livatino’ hanno partecipato ad una lezione di legalità con il magistrato Stefano Dambruoso E’ stato affrontato il tema dell’uccisione, nel settembre del 1990 ad Agrigento, del giovane magistrato Rosario Livatino, che all’epoca aveva 37 anni, fervente credente, e già dichiarato Beato. "Livatino – ha detto Dambruoso - non aveva paura di niente, era un uomo di fede si sentiva dalla parte giusta e non era intimorito dal clima che le mafie avevano creato in quel periodo. Io mi occupai del caso e nel giro di tre anni arrestammo gli assassini. Ricordare Livatino oggi è stato importante, perché è una persona ancora tanto presente nella nostra storia, nella nostra società, e la sua testimonianza, il suo esempio sono ancora vivi e fulgidi".