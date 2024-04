Il Maggio dei libri in Mediateca. Al via i laboratori di narrazione

Il Maggio dei Libri approda in Mediateca. Si parte venerdì 10 maggio, alle 17,30 con Cic Ciac: laboratorio e narrazione con Nadia De Paola. Dal 14 al 31 maggio ci sarà la mostra delle tavole dei fumetti firmati Giuseppe Palumbo: Costellazione Basaglia. Tra storia e magia e Garibaldi Giuseppe. Martedì 14 maggio, alle 21 in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia presentazione del fumetto Costellazione Basaglia. Tra storia e magia con la presenza degli autori. A seguire in collaborazione con il CineClub della Mediateca, proiezione del documentario 50 anni di CLU, regia di Erika Rossi. A seguire, venerdì 17 maggio, alle 17,30 spazio per la Collina delle Storie con ‘PassaParola: Letture dal Mondo’. Letture animate e albi illustrati in tante lingue per grandi e piccini. A cura delle bibliotecarie e dei lettori volontari.