Incendio Budrio, paura e fiamme nella notte. Ecco cosa è successo

Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme a Budrio

Budrio (Bologna), 15 febbraio 2023 - Un violento incendio, accidentale, ha spezzato la quiete della serata di San Valentino tra le campagne della Bassa. Verso le 22 di ieri, infatti, in una villetta di via Savino, nelle prima periferia di Budrio, si è scatenato un importante rogo. Questo, stando alle prime ricostruzioni, pare sia stato causato da un problema alla canna fumaria.

Certo è che l’abitazione, dove risiede una famiglia che, per fortuna, non è rimasta ferita dall’incendio, è ad ora inagibile. Sul posto, non appena è stato lanciato l’allarme dai residenti stessi e dai vicini, sono arrivate varie squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri l’incendio è stato circoscritto e non ha lambito gli edifici vicini. Come detto si propende per un incendio colposo, accidentale.