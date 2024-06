Incidente frontale a Bologna, con la moto contro l’auto in via Rigosa: 27enne gravissimo

Bologna, 13 giugno 2024 - Grave incidente ieri sera, in via Rigosa, zona Borgo Panigale. Un ragazzo di 27 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per svolgere i rilievi del caso: secondo una prima ricostruzione il giovane, a bordo della sua moto, si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto, che viaggiava in direzione opposta alla sua, guidata da una ragazza di 21 anni.

Anche quest’ultima è stata portata all’ospedale, in codice di minima gravità, per ricevere le cure del caso, riportando fortunatamente solo delle ferite lievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.