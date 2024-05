Incontri sul piano della Protezione Civile. Come funziona e quando entra in azione Oggi alle 19, a San Giovanni, si terrà il primo incontro pubblico per presentare il Piano comunale di Protezione civile. Autorità e tecnici illustreranno le procedure e consigli in caso di emergenza. Il Piano è fondamentale per coordinare interventi di soccorso in situazioni di rischio.