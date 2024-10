Trovato con ketamina a Bologna, scatta la denuncia

Bologna, 9 ottobre 2024 - È stato trovato in possesso di alcuni grammi di ketamina mentre passeggiava nel parco di Villa Angeletti, così i carabinieri della stazione Bologna Navile hanno denunciato una persona e sequestrato la droga.

I carabinieri erano impegnati in alcuni controlli del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità, del degrado urbano e per prevenire e reprimere il traffico di droga, furti, rapine e anche aggressioni in Bolognina. Durante i controlli sono state identificate diverse persone, una di queste è stata denunciata per possesso di droga in quanto aveva con sé alcuni grammi di ketamina, che è stata sequestrata.

I carabinieri hanno sequestrato la droga

Che cos’è la ketamina

Nata come anestetico e ancora oggi utilizzata per indurre e mantenere l’anestesia, la ketamina inizia a essere assunta, a partire dagli Settanta, come sostanza stupefacente. A differenza degli oppiacei, la ketamina interagisce con il principale neurotrasmettitore eccitatorio nel sistema nervoso centrale: il glutammato. Gli effetti che produce sono di tipo dissociativo: riduce la percezione del dolore senza deprimere in modo significativo la respirazione. Quando viene usata in ambito medico, ha l’aspetto di un liquido chiaro, incolore e insapore, del tutto simile all’acqua, in fiale o flaconcini. Se, invece, viene venduta come sostanza illegale, viene fatta evaporare, in modo che assuma l’aspetto di una polvere bianca.