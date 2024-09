La Linea Verde prende forma. Pronto il nodo di piazza dell’Unità

Bologna, 29 agosto 2024 – Il Comune ha pubblicato il progetto che modifica il tracciato della Linea Verde nel tratto tra piazza dell’Unità e le vie Mazza-Ferrarese-Matteotti. La nuova soluzione abbandona la previsione del sottopasso stradale tra le vie Ferrarese e Bolognese, consentendo la salvaguardia di circa 50 alberi e una cantierizzazione di minore impatto in Bolognina, agevolando le tempistiche del Pnrr. La modifica prevede che la Verde percorra tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia per collegarsi a via di Corticella interessando il corsello di piazza dell’Unità posto sul lato ovest. In via Matteotti verrà realizzata una fermata aggiuntiva poco sotto via Algardi.

Il resto del tracciato resta confermato. Da via dei Mille si andrà per le vie Indipendenza, Matteotti, piazza dell’Unità, via di Corticella (foto) e Bentini; le vie Sant’Anna, Byron e Shakespeare, dove saranno realizzati il parcheggio di interscambio e la fermata dei bus extraurbani, per poi raggiungere la Stazione Sfm di Corticella. Anche la Linea Rossa, a seguito della variante, subirà una modifica: mentre da via Matteotti in direzione Fiera sarà mantenuto un binario su via Ferrarese, nella direzione opposta la Rossa transiterà su via Mazza (con un solo binario posto sul lato sud della via) per collegarsi alla tranvia Verde posta sul lato ovest di piazza dell’Unità. Per il progetto esecutivo della Verde verrà avviato anche il procedimento espropriativo per alcune proprietà.