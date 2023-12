La principessa Elettra presidente onoraria del Comitato marconiano

La principessa Elettra Marconi (nella foto) sarà nominata presidente onoraria del Comitato locale Marconiano, istituito per organizzare le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La cerimonia di investitura avverrà a Bologna il 18 dicembre prossimo, quando la principessa Elettra Marconi incontrerà i rappresentanti del Comitato locale Marconiano, formato da Città metropolitana e Comune di Bologna, Regione, Comune di Sasso Marconi, Fondazione Guglielmo Marconi e Università di Bologna.

"Una nomina – sottolinea Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso – in continuità con la consegna delle chiavi della città di Sasso Marconi alla principessa, avvenuta nel corso dei Marconi Days 2023. Per la sua storia familiare e per lo sguardo sempre rivolto al futuro, ritengo che la principessa sia la persona giusta per valorizzare in modo adeguato il percorso di appuntamenti in programma nel 2024". E Giovanni Corazza, presidente della Fondazione Marconi, aggiunge: "Per la Giornata di Marconi del 25 aprile 2024 avremo ospiti illustri, tra cui un premio Nobel per la Fisica e un rappresentante della Nasa. Quindi nel 2024 organizzeremo a Bologna il Marconi Prize in collaborazione con la Marconi Society e specifiche iniziative per la divulgazione nelle scuole. Il Museo Marconi si arricchirà con percorsi sulle origini del wireless, sull’affermazione del broadcasting e sulla legacy marconiana che ha enorme impatto sulla nostra vita quotidiana".

"Lo sguardo internazionale delle celebrazioni marconiane – sottolinea, infine, Elena Di Gioia, coordinatrice il Comitato locale marconiano – ci aiuterà a trasmettere ai giovani un messaggio che viene dalla storia di Marconi: andare oltre i confini di quanto finora conosciuto, esplorare e osare".

