Lavori sulla ferrovia per Pistoia. Evangelisti interroga la Regione

I lavori sulla tratta ferroviaria Pistoia-Porretta sono al centro di un’interrogazione presentata in Regione da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Da recenti fonti di stampa si apprende che questa tratta sarà interessata da modifiche alla circolazione dei treni regionali per consentire le attività di rinnovo del binario tra Castagno e Corbezzi e pertanto, dal 15 aprile all’8 giugno, la circolazione tra Pistoia e Porretta Terme sarà sospesa", spiega Evangelisti. La capogruppo di FdI chiede dunque alla giunta di monitorare l’andamento dei lavori al fine di garantire il rispetto dei tempi e minimizzare i disagi, evidenziando che sarebbe stato opportuno attendere almeno la fine dell’anno scolastico per i lavori. Infine, chiede quanti interventi di manutenzione sono stati effettuati negli ultimi cinque anni.