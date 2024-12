Le donne lasciano il segno: le più brave delle Marche

’Le donne lasciano il segno’: la Camera di Commercio delle Marche, su proposta del Presidente Sabatini, la Giunta e il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile, ha indetto il Bando Impronta

d’Impresa Marche 2024 con l’obiettivo di favorire e sostenere, attraverso l’assegnazione di premi in denaro, lo sviluppo e l’innovazione delle imprese femminili della Regione Marche.

Quattro le categorie di premio: turismo e cultura, Made in Italy e internazionalizzazione, sSostenibilità e welfare aziendale, digitalizzazione ed intelligenza artificiale.

"L’istituzione di questo premio – ha detto il presidente Gino Sabatini – rappresenta uno dei modi in cui il sistema camerale tramite i suoi Comitati supporta e promuove l’impresa di essere donna che nella nostra regione

ha un peso discreto: nelle Marche, infatti, la quota di imprese a titolarità femminile si attesta sul 23,3% superando quella della media Paese. Le attività delle donne si concentrano prevalentemente nei Servizi.

Ecco le Imprese vincitrici del Bando Impronta d’Impresa Marche 2024.

Turismo e cultura: premio di 5mila euro per l’azienda agricola Carwobinetti di Marina Carbonetti (Spontini, Ancona).

Made in Italy e internazionalizzazione: Walllovely di Francesca Di Giorgio (Ancona).

Sostenibilità e welfare aziendale: Gruppo Tom S.R.L.S. di Colli al Metauro (Pesaro) fondata da Giulia Tombari.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale: Ereddi Raimondo Bufarini S.R.L.

In tutte le categorie sono state assegnati anche i premi per la seconda, terza e quarta posizione finale in una festa che ha dato orgoglio e forza a tutta l’imprenditoria femminile marchigiana, sempre più in crescita.