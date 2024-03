Le migliori gelaterie d’Italia. Gusto Antico riconfermata nella guida dal Gambero Rosso

La gelateria Gusto Antico è tra le 490 gelaterie migliori d’Italia, sulle oltre 50 mila presenti nel Bel Paese. Il Gambero Rosso per il secondo anno consecutivo ha premiato la bottega castellana nata nel 2011 e diventata in neppure tre lustri una delle migliore gelaterie d’Italia, inserite ormai in pianta stabile nella celebre guida. "Essere eletti tra le eccellenze è difficile, ma confermarsi lo è molto di più", non nasconde il proprio orgoglio William Romagnoli, 52 anni e una passione sconfinata per un mestiere che lo porta, in molti si sorprenderanno, più in giro per l’Italia che dentro la bottega. Un tour, quello di William, sempre a caccia dell’eccellenza, "perché a fare buono il gelato sono, prima di ogni altra cosa, le materie prime". Ed è per questo che William spende la maggior parte del suo tempo nel cercare la materia prima migliore, senza affidarsi necessariamente all’ormai inflazionatissimo chilometro zero. "Sono refrattario ai luoghi comuni – spiega William –. Pensiamo al pistacchio: si parla sempre di Bronte, senza sapere che ci sono colture iraniane o californiane eccezionali". L’eccellenza, insomma, va cercata prima e assaggiata poi, e le ‘piste’ giuste possono arrivare anche da altri settori. "Io amo il mondo dello street food, nel cosiddetto cibo da strada si possono trovare spunti formidabili", spiega Romagnoli.

Tra i segreti di Gusto Antico che hanno stregato il Gambero Rosso, insomma, non può che esserci anche e soprattutto la dinamicità di una gelateria in costante evoluzione perché, come spiega fino alla noia William, "la mia ossessione è la ricerca della perfezione. E’ 10 anni che sto lavorando sulla nocciola, so che l’abbiamo costantemente migliorata ma so anche che si può migliorare ancora. Il mondo della gelateria per me è come quello della Formula 1, se non migliori ogni anno di qualche decimo al giro vuol dire che non hai fatto bene il tuo lavoro". Essere entrati anche quest’anno nella prestigiosa guida delle migliore gelaterie italiane del Gambero Rosso per William è, infine, "un orgoglio da condividere con la comunità con la squadra di lavoro perché quando si vince, si vince assieme".

Claudio Bolognesi