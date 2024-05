Lions, borse di studio agli alunni più bravi

Diciannove borse di studio per gli studenti delle medie inferiori e superiori della Valle del Reno. Sono quelle che saranno consegnate oggi alle 16,15 ad altrettanti ragazzi nel corso di una cerimonia che si terrà a Villa Griffone di Pontecchio Marconi, sede della Fondazione Guglielmo Marconi. Realizzata dal Lions Club Bologna ’Guglielmo Marconi’, l’iniziativa consisterà nella premiazione dei 19 studenti più meritevoli delle sei scuole insediate nella Valle del Reno, la stessa area territoriale in cui opera questo Lions Club dal 1961. I ragazzi premiati frequentano l’Itcs Salvemini e Istituto Alberghiero Veronelli di Casalecchio, la Media Veggetti e Istituto Commerciale e per geometri Fantini di Vergato, la Media Galilei e l’Istituto Agrario Ferrarini di Sasso.

La consegna delle borse di studio avviene nell’ambito della Festa dell’Amicizia che si tiene da più di 50 anni "per incoraggiare – si legge in una nota – l’impegno e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani, offrendo agli studenti segnalati dalle locali scuole medie e superiori un segno tangibile di stima e incentivo. Quella di quest’anno è la cinquantaduesima edizione".

I premi sono stati dedicati al ricordo di soci del Lions Club che si sono battuti per il dialogo tra le generazioni, come Amedeo Galliani, Guido Caliceti, Francesco Rinaldi e Francesco Saba.

n. m.