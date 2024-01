Lite in via delle Moline. Minorenne accoltellato

Ancora un accoltellamento in pieno centro storico. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, un ragazzo italiano di 17 anni è stato colpito con un fendente alla gamba da un suo coetaneo, presumibilmente straniero, in via delle Moline angolo via Mentana. La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto con un’ambulanza e successivamente portata in codice di media gravità al Policlinico Sant’Orsola per le cure mediche del caso: le sue condizioni sono stabili e il ragazzo non è in pericolo di vita. Ora i carabinieri sono a caccia dell’aggressore che, subito dopo l’accaduto, si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Le indagini dei militari dell’Arma serviranno ora a far luce su quale sia stato il motivo dietro all’accoltellamento: secondo le prime informazioni, sembrerebbe che i due giovanissimi facessero parte di due gruppetti che in quel momento stavano discutendo. È bastato poco, però, affinché la lite si trasformasse in qualcosa di più grave. Ecco che il minorenne ha tirato fuori il coltello e ha colpito alla gamba il ragazzo di 17 anni per poi dileguarsi. Ad assistere all’aggressione anche i residenti della zona che hanno sentito prima un gran trambusto, per poi vedere arrivare ambulanza e gazzelle dei carabinieri.

"Io non sono riuscito a vedere niente – le parole di Paolo Arata del comitato di via delle Moline – perché abito quasi in fondo alla strada. Mi è stato riferito che sotto il portico, nel punto in cui il ragazzo è stato aggredito, c’erano diverse macchie di sangue. Quello che vorrei segnalare, oltre alla gravità di quanto successo soprattutto in relazione alla giovanissima età delle persone coinvolte, è il fatto che ancora una volta un camion dei fornitori dei ristoranti della zona era parcheggiato a metà dell’incrocio ostruendo così il transito dei mezzi di soccorso. Non è la prima volta che succede, anzi in questa parte di centro storico è la normalità. In situazioni di emergenza come quella di oggi pomeriggio (ieri, ndr) il passaggio deve essere libero".

Sul problema sicurezza, invece, "le forze dell’ordine stanno facendo tanto, soprattutto per la repressione dello spaccio, ma il problema delle baby gang va fermato quanto prima".

Chiara Caravelli