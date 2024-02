L’opinione dei cittadini: "Una scelta costosa e inutile": "Dico sì e servono più controlli"

Non si ferma il dibattito sulla ’Città 30’. Continuano ad arrivare alla nostra redazione email, commenti on line e coupon con le opinioni dei lettori: ormai sono diverse migliaia (6.500 solo le risposte al sondaggio sul sito). La stragrande maggioranza sono opinioni contrarie, ma non mancano i favorevoli. Tramite il nostro sondaggio sul modello che vede la città delle due Torri a trenta all’ora, chiunque può prendere attivamente parte alle decisioni della città e dare il proprio parere, con la possibilità anche di motivarlo. Insomma, i cittadini vogliono far sentire la propria voce su un progetto sempre più discusso, in attesa di capire anche come si evolverà. Ecco alcune risposte tra coupon cartacei ed email arrivati alla redazione e commenti lasciati sul nostro sito.

***********

La città 30 è una follia, costosissima e inutile. D’altronde, chi la vuole ha partorito anche gassante e tram.... Nel frattempo partono le misure emergenziali, ma coi 30 l’aria diventerà cristallina.... Povera Bologna, massacrata in nome di un’ideologia ottusa e arrogante.

Filippo Ratta

***********

Pensiamo alla torre e finché siamo in tempo sospendiamo il tram!

Coupon, firmato B.G.

***********

Io andavo piano ma così è peggio sempre ai 30 ovunque.

Coupon non firmato

***********

Voto sì. Maggiori controlli e smetterla di dare spazio a commercianti che sostengono tesi bizzarre.

Commento online

***********

Alea iacta est. Il signor sindaco così ha deciso e così ha imposto. Che i bolognesi vogliano e apprezzino le misure del Chief di piazza Maggiore ho solo dei dubbi che, invece, voglia fare cassetta ho solo delle certezze. Ben benga quindi, un referendum, così si saprà se il signor sindaco ha detto la verità sull’indagine svolta dal Comune.

Tiziano Dalla Riva

***********

Mi risulta che nelle zone residenziali il limite sia a 30 da qualche anno,sui viali si è sempre andato ai 50 e si va ancora. Tutti ligi fino ad oggi nel rispetto dei limiti?? ma dai... Prima proviamo e poi si vede e si correggono le criticità!!

Commento on line

***********

Ne riparliamo solo quando saranno fatti rispettare limiti e divieti esistenti.

Coupon non firmato

***********

Va fatta solo nel centro storico.

Coupon non firmato

***********

Sarebbe più efficace non usare il cellulare mentre si guida e lasciare attraversare i pedoni ai passaggi pedonali. Limite 30 solo entro i viali.

Commento online

***********

Voto no. All’nterno delle mura di Bologna può essere utile, non sulla città intera.

Commento online

***********

No. Bisogna insegnare a ciclisti e pedoni le buone maniere.

Commento online

***********

Lo abbiamo detto e scritto in tutte le salse che i 30 km all’ora in tutta la città di Bologna rappresentava una boiata pazzesca. Ma niente, i moderni soloni di palazzo D’Accursio, imperterriti e sordi hanno proseguito imperterriti. Finalmente si profila la possibilità di un referendum!

Giampaolo Corsini

***********

Voto no. Dentro i viali 30 bene. Fuori minimo i 50.

Coupon non firmato