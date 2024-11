Luca Pappagallo, libro e pure show cooking

Luca Pappagallo, uno dei cuochi più seguiti e apprezzati del web, presenterà stasera alle 19, a Grand Tour Italia, il suo ultimo libro: ’La nostra cucina di casa’ (Vallardi). A quest’occasione, quello che si definisce come un "cuciniere curioso" farà uno ’show cooking’. Un’opportunità per vedere il famoso cuoco nelle sue opere. ’La nostra cucina di casa’ esplora le origini e le radici delle ricette italiane, sia quelle delle tradizioni che quelle di famiglia. Dal babà al cotechino, dalla colomba ai fiori di zucca, il libro vuole essere un manuale per la cucina di tutti giorni e per le occasioni speciali.