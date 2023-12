Marconi, ecco il Comitato: "Evento in piazza Maggiore"

Ci sono il rettore Giovanni Molari, il direttore dell’Archivio Luce di Cinecittà Enrico Bufalini, il poeta Davide Rondoni e anche Gianni Pelagalli, creatore dell’omonomo museo dedicato alle meraviglie della comunicazione, nel neonato Comitato nazionale per le celebrazioni del 150esimo anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi. Il decreto è stato firmato il 13 dicembre al ministero della Cultura, e alla presidenza onoraria è stata nominata, come già anticipato, Maria Elettra Marconi, 93 anni, figlia del grande inventore della radio. Gli altri membri del pool che ha il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni del 2024: Guglielmo Giovanelli Marconi; Francesco Caio, presidente Caio Digital Partners; Gabriele Falciasecca, professore emerito Alma Mater; Giulia Fortunato, amministratore unico e direttore generale di Cms.Cultura; Angela Mariella, direttore Rai Relazioni istituzionali; Antonella Polimeni, rettore della Sapienza; Federico Rigoni; Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà e Guido Trombetti, professore emerito della Federico II.

Nel Comitato è ben visibile la presenza di Cinecittà, i progetti multimediali sull’inventore, nel cassetto per l’anno prossimo, sono molteplici e Cinecittà a messo a disposizione il suo ricchissimo archivio. La casa di produzione ’Stand by me‘ inoltre ha realizzato una fiction con la Rai su Marconi, che sarà interpretato da Stefano Accorsi. Le riprese, che hanno avuto luogo anche a Villa Griffone a Sasso Marconi, sono già finite. "L’idea – spiega Lucia Borgonzoni (Lega), sottosegretaria alla Cultura – è quella di promuovere due eventi in sala, uno a Bologna e uno a Roma, prima dell’approdo in tv della miniserie il prossimo 25 aprile, giorno del 150esimo".

Borgonzoni aggiorna anche su tutto il resto. "Il Comitato verrà allargato, ho già parlato con il ministro Valditara per iniziative nelle scuole, stiamo già preparando diverse cose per l’anno prossimo e aggiungeremo 1 milioni di euro al finanziamento del Comitato, un altro milione andrà a Cinecittà – spiega –. Promuoveremo una grande Mostra e in piazza Maggiore vorrei un evento unico, come l’installazione ‘Tower 2000’ che si fece con Peter Greenaway tempo fa, sentirò il Comune. Bologna sarà centrale". Infine la Fondazione cambia vertice, il presidente Corazza sarà sostituito "da una manager bolognese della Cultura. Parola d’ordine: promuovere al massimo e al meglio, all’estero, il meraviglioso anno di celebrazioni marconiane".