Marito violento a Bologna, maltratta e minaccia di morte la moglie: scatta il braccialetto elettronico

Bologna, 16 ottobre 2024 - Ha maltrattato la moglie per anni, anche in presenza del figlio minorenne, per questo un uomo sulla trentina è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e nei suoi confronti è scattata l'ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza.

Il tutto è scaturito da un'indagine dei carabinieri della stazione Bologna Corticella nata a seguito della denuncia di una donna che ha raccontato anni di maltrattamenti subiti dal marito, che la insultava, picchiava e minacciava di morte anche in presenza del figlio.

La donna, straniera che aveva ottenuto la cittadinanza italiana, ha deciso di ribellarsi all'atteggiamento autoritario del marito, grazie anche al supporto ricevuto dalla rete sociale che era riuscita a crearsi, capendo che quell'atteggiamento non era più sopportabile. Rintracciato dai carabinieri, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari.