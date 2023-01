Marjane Satrapi a Bologna, la fumettista iraniana inaugura l’anno accademico dell’Unibo

L'attivista, fumettista e regista iraniana Marjane Satrapi

Lo studente Unibo morto per le torture in Iran e le botte subite prima dell’arresto. Il video choc

Bologna, 21 gennaio 2023 – La matita simbolo della lotta contro il regime di Teheran inaugurerà l’anno accademico dell’Alma Mater. E’ la fumettista Marjane Satrapi l’ospite dell’evento si terrà il prossimo 20 febbraio, “una grande donna iraniana”, così l’annuncia l’Ateneo. Fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice, la Satrapi da anni si batte contro il regime iraniano.

L’annuncio è stato dato dal rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, intervenendo al convegno 'La città metropolitana: perimetro o area?' organizzato dalla Società medica e chirurgica di Bologna all'Archiginnasio.

Leggi anche Una fiaccolata per ricordare Mehdi, lo studente Unibo morto per le torture in Iran

"Questo - ha aggiunto il rettore - è un esempio di come la città e l'università di Bologna siano accoglienti e attente".

Satrapi e la fama con il fumetto Persepolis

Satrapi ha acquisito fama mondiale grazie alla serie Persepolis, romanzo a fumetti autobiografico, nel quale descrive la sua infanzia in Iran e la sua adolescenza in Europa attraverso una serie di episodi di vita quotidiana.

Nel 2006 la Sony ha trasformato Persepolis in un film d'animazione, la cui diffusione è iniziata nel 2007. Scritto e diretto da Vincent Paronnaud assieme alla stessa Satrapi, la pellicola vede tra le sue voci quelle di Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, e Simon Abkarian.

È stata candidata al premio per il miglior albo al Festival international de la bande dessinée d'Angoulême del 2004 per il suo Broderies (in Italia Taglia e cuci), pubblicato l'anno precedente.

Nel 2005 ha ottenuto il Premio per il miglior album per Pollo alle prugne. Attualmente cura per il The New York Times una colonna illustrata, pubblicata nella sezione Op-Ed del giornale con frequenza apparentemente irregolare.