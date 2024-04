Maxi cantiere di Riva Reno: le strade chiuse e come cambiano i parcheggi

Bologna, 15 aprile 2024 – Si parte oggi con il cantierone nuovo di zecca di via Riva Reno, che colpirà duramente il traffico dell’area con la chiusura in concomitanza dell’incrocio con via Lame.

Le strade chiuse e i parcheggi per i residenti: ecco la mappa

I lavori, come noto, serviranno a montare le rotaie della Linea Rossa del tram, oltre che a scoperchiare il canale del Reno. Operazione che richiederà 16 mesi, posto che i lavori della Linea Rossa in toto dovranno traguardare il dicembre del 2026, essendo ricompresi (in minima parte, rispetto all’impegno per tutta la spesa che riguarda la Linea Verde) nei fondi dal Pnrr.

Strade chiuse da oggi

Da oggi, tornando ai lavori in via Riva Reno, chi arriverà dal centro troverà (forse non dalla mattinata, ma è una chiusura imminente e dovrebbe avvenire già oggi) via Lame chiusa all’altezza dell’incrocio, fino alla Porta. Quel tratto servirà solo ai residenti per parcheggiare. Gli stessi residenti potranno utilizzare il tratto di via Riva Reno verso la chiesa di Santa Maria della Visitazione, dalla rotonda del Paladozza. Tratto che invece sarà chiuso ai non residenti.

Per fludificare meglio il traffico, nel tratto di via Riva di Reno tra via Lame e via Marconi l’accesso dei non autorizzati alla Ztl sarà consentito da Marconi e da Largo Caduti del Lavoro, con prosecuzione su via Azzo Gardino, che cambierà il senso di marcia. Raggiunta via Riva di Reno, i non autorizzati alla Ztl potranno attraversare via Lame e proseguire svoltando poi a destra su via Brugnoli.

Sarà temporaneamente spenta la telecamera a protezione della corsia preferenziale su via Marconi, all’altezza di via del Porto, ma i varchi Ztl rimarranno attivi. L’impatto sulla sosta è immediato: sin da oggi i posti auto presenti nel tratto interessato dai lavori non saranno più disponibili.

Come cambiano parcheggi e sosta

Il piano sosta alternativo messo a punto per i 16 mesi di convivenza con il cantiere è consultabile sul sito trambologna.it.

Gli altri cantieri e il Nodo di Rastignano

Quello di via Riva Reno non è l’unico cantiere che si attiva oggi. Su Via Toscana (via Andrea Costa nel Comune di Pianoro) dall’incrocio con via Del Dazio al confine comunale, la strada sarà chiusa per il varo della seconda campata del viadotto di Rastignano previsto nel progetto ‘Nodo di Rastignano’, in orario notturno (dalle 21 alle 6) dal 17 al 19 aprile e dal 22 al 24 aprile. Mentre in via di Casaglia da oggi, nel tratto all’altezza civico 34/6, ci sarà l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato da semafori per il rifacimento e potenziamento della cunetta di raccolta acque meteoriche. Termine previsto: 19 aprile. Infine in via Magazzari, sempre da oggi, istituzione di un senso unico di marcia con direzione consentita da via Andreini verso via Ristori, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 26 aprile.