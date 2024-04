Tram Linea Verde a Bologna, nuovo passo indietro: ecco cosa è successo

Bologna, 12 aprile 2024 – Nuovo passo indietro della giunta. È stato eliminato il sottopassaggio stradale Ferrarese/Mazza/Bolognese, che oltre a impattare sul quartiere avrebbe anche sacrificato alcune decine di alberature. La decisione è stata inserita nel progetto definitivo della Linea Verde - 7 chilometri da via dei Mille fino alla fine di via Corticella -, al termine della Conferenza dei servizi.

L'assessora alla nuova Mobilità Valentina Orioli e la mappa della Linea Verde del tram a Bologna

Ora bisognerà passare alla fase di progettazione esecutiva, e si vuole partire con i lavori entro giugno. La decisione di eliminare il sottopasso di via Ferrarese ha anche motivazioni economiche e tempistiche, come ha spiegato Valentina Orioli.

"La scelta è stata prioritariamente presa per stare nei tempi, dobbiamo finire entro dicembre 2026 - ha spiegato l'assessora -, ma sono state importanti anche le preoccupazioni dei cittadini, che abbiamo recepito e adesso cercheremo una soluzione alternativa, meno impattante. Risparmieremo una cinquantina di alberi".

La Verde si sposterà quindi sul lato ovest di piazza dell'Unità per poi proseguire verso Corticella direzione periferia. Il lato ovest è quello sulla destra della piazza venendo del centro, quindi si accoppia al percorso del bus 27. Resta il sottopasso del tram alla Croce Coperta, sotto l'allargamento del Passante. Ci sarà anche il parziale ridimensionamento del parcheggio sopraelevato, con 100 posti in più garantiti, che sarà realizzato tra via Saliceto e via Ferrarese