Nodo di Rastignano. Via Costa chiusa

Per permettere il varo della seconda campata del viadotto di Rastignano, opera cardine dei lavori del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, nelle notti del 17 e 18 aprile, via Andrea Costa, a Pianoro, sarà chiusa tra il civico 2A e il civico 24 dalle 21 alle 6. Deviazioni in direzione Bologna: via Valle Verde, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per reimmettersi nella rotatoria del Dazio, mentre per il traffico pesante via Lelli, via della Fornace, via Marzabotto, via del Cappello, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per reimmettersi nella rotatoria del Dazio. Verso Pianoro: dalla rotatoria del Dazio per via Madre Teresa di Calcutta, mentre per il traffico pesante da via Valle verde si proseguirà per via del Cappello.