Modifiche agli orari di apertura del centro di raccolta Geovest

Geovest comunica alcune modifiche temporanee nei servizi a San Giovanni in Persiceto: domani è in programma un’assemblea sindacale per cui lo sportello tariffa rifiuti in via Muzzinello potrebbe chiudere anticipatamente alle 10.30; nelle giornate di venerdì e del 3 maggio è previsto un corso di formazione per cui il Centro di raccolta rifiuti sempre in via Muzzinello sarà chiuso. E ancora da ieri e fino al 31 luglio il Centro di raccolta rifiuti sarà al centro di alcuni lavori di ristrutturazione, durante i quali non sarà possibile conferire rifiuti plastici (per le aziende è attivo un servizio di ritiro su prenotazione) e vetroresina (conferibile solo dai privati). Queste tipologie di rifiuto saranno comunque conferibili al Centro di raccolta in via Nuova 38, a San Matteo della Decima negli orari di apertura.