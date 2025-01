"Nel 2024 un fatturato davvero positivo"

Il Gruppo Fratelli Beretta produce i migliori prodotti della tradizione italiana da oltre 200 anni. L’impegno di otto generazioni porta nelle case di tutto il mondo il gusto unico dei nobili salumi della tradizione italiana. È questo il segreto di un’azienda che ha saputo innovarsi continuamente per rispondere alle diverse esigenze di un mercato e di un consumatore in continua evoluzione.

"Siamo a Marca perché è da oltre 20 anni che lavoriamo in privato nell’ambito della marca privata, collaboriamo con retail esteri e italiani andando a rafforzare con loro le relazioni che abbiamo", racconta Lorenzo Beretta, direttore commerciale e consigliere delegato del Gruppo. Per un 2024 "positivo come fatturato", dice Beretta, "in un settore, quello del mondo dei salumi e dei piatti pronti, difficile a livello di volumi".

Tuttavia, siccome sono stati 366 giorni ottimi a livello di fatturato, "come Gruppo siamo andati meglio del mercato: infatti, oggi facciamo il 52% in esportazione e il 48% sul mercato italiano, con una crescita in entrambi i settori", parla il direttore commerciale del gruppo. Non solo, Beretta è "da qualche anno che cerca di lavorare sulla parte ambientale e sociale della sostenibilità", racconta. E nel corso di questi anni l’azienda ha sempre più elaborato progetti specifici su questo tema: "Tra questi, tre anni fa, abbiamo lanciato un’idea green riguardante la plastica. In questo caso, a livello di marchio, abbiamo riciclato oltre il 60 per cento della plastica e lavorato maggiormente sul risparmio", racconta Beretta, ottimista per i 2025. "Durante quest’anno, dopo un bel 2024, lavoreremo anche nuovi progetti di sviluppo della nostra filiera", chiude.

g. d. c.