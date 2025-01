Non è mai troppo tardi per diventare chef

Lezioni serali per gli studenti dell’enogastronomico di Porretta Terme. Un’altra importante novità per questo indirizzo di studio del Montessori-Da Vinci dopo l’inaugurazione delle nuove cucine didattiche avvenuta a giugno del 2024. L’attivazione del corso serale è stata notificata alla scuola dall’ufficio scolastico regionale il 27 dicembre scorso a seguito di una richiesta inoltrata a settembre.

"L’idea del serale per l’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera risale allo scorso anno – esordisce la dirigente del Montessori, Luisa Macario – ma perché fosse accolta le cucine sono state decisive. La richiesta dell’istituto è stata vigorosamente sostenuta dall’amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria e dal Centro istruzione per adulti fino al raggiungimento del risultato. Sono certa che questa nuova opportunità avrà ricadute positive per coloro che si iscriveranno. Inoltre, l’iniziativa garantirà il diritto allo studio a una platea femminile che, finora, non disponeva di servizi scolastici in fascia serale: presso il nostro istituto erano già attive lezioni di meccanica e meccatronica, frequentate prevalentemente da studenti di sesso maschile".

Il corso serale sarà attivato dall’anno scolastico 2025-2026, con iscrizioni aperte fino al 15 ottobre 2025. L’enogastronomico del Montessori-Da Vinci è stato istituito in tempi recenti e gli inizi sembrano incoraggianti. "I nostri studenti hanno già organizzato molti eventi – prosegue la dirigente – dal banchetto per l’inaugurazione dell’anno lionistico, al premio Metalcastello, fino al pranzo di Natale della scuola. Prossimamente, sarà aperto il bar didattico con servizio di caffetteria e refezione per i professori fuori sede".

Grazie alla collaborazione con il CPIA montagna partiranno, da febbraio, anche due corsi di panificazione e pasticceria prevalentemente rivolti agli studenti del centro per l’istruzione degli adulti. Le lezioni, svolte da due professori del Montessori-Da Vinci, saranno distribuite su due pomeriggi alla settimana. "I corsi di pasticceria e panificazione sono organizzati con fondi Pnrr destinati al contrasto della dispersione scolastica – rivela Emanuela Cioni, dirigente del CPIA montagna – in sinergia con il polo scolastico di Porretta Terme. In questa fase l’iniziativa è destinata soprattutto agli studenti ma, nel prossimo futuro, abbiamo in programma laboratori simili aperti ai cittadini".

Fabio Marchioni