Notte di vandalismi in Santa Viola: decine di auto danneggiate

Nella notte di Halloween, anziché accontentarsi di riempirsi i sacchetti di caramelle e di divertirsi con gli amici, alcuni vandali, probabilmente ragazzi giovani, si sono cimentati nello sfondamento di finestrini di automobili.

Gli ignoti, nella notte tra giovedì e venerdì infatti, hanno sfondato i vetri di almeno una decina di auto parcheggiate in via della Viola, quartiere Santa Viola. Altri raid sono stati messi a segno in via della Guarda, in via Speranza e in via Decumana, ma potrebbero essere state ’battute’ dai delinquenti anche altre vie del quartiere, nel corso della nottata.

Si è trattato, a quanto è stato finora possibile ricostruire, soltanto di atti vandalici, realizzati esclusivamente per il gusto di creare un danno e un disagio al prossimo, dato che non sarebbero stati sottratti soldi o altri oggetti di valore contenuti all’interno delle autovetture finite nel mirino degli ignoti delinquenti, e solo alcuni dei proprietari delle auto danneggiate hanno lamentato anche di avere ritrovato gli abitacoli ’frugati’.

Sulla vicenda sono ora al lavoro le forze dell’ordine, cui si sono rivolte le vittime per sporgere denuncia: saranno vagliate anche le telecamere di videosorveglianza della zona, per cercare di capire se siano riuscite a immortalare i vandali in azione.

Il sospetto, come anticipato, è appunto che si possa essere trattato di giovanissimi, che potrebbero avere approfittato della festa in maschera per agire con i volti travisati e non farsi dunque riconoscere. Il fatto è stato denunciato da alcune vittime anche sui social network.

f. o.