Palmizio, pioniere di FI in città "Ho perso un secondo padre"

Silvio Berlusconi era "un visionario. Vedeva cose che gli altri non vedevano ancora. E non si limitava a vederle: le realizzava perché gli altri potessero usufruirne". Così Massimo Palmizio – parlamentare di Forza Italia per tre legislature, fino al 2018, "il primo a organizzare il movimento politico a Bologna e in Emilia-Romagna", primo coordinatore regionale di FI – ricorda Silvio Berlusconi.

Chi era, per lei, Berlusconi?

"Un secondo padre. L’ho conosciuto che avevo 27 anni, e non avevo più i genitori. Ero solo. L’ho incontrato e ho passato il resto della mia vita con lui".

Quando l’ha conosciuto?

"Era il settembre 1982. Molti anni prima che scendesse in campo. Mi assunse in Publitalia, allora concessionaria di pubblicità di Canale 5. Avevo trovato la mia nuova famiglia".

La assunse lui?

"Il colloquio lo feci con lui. ‘Di dove sei?’, mi chiese. Io: di Milano. E lui: ‘Fantastico, benvenuto’. Immagino che, prima, avesse visto il mio curriculum".

Quando capì che l’imprenditore si sarebbe impegnato in politica in prima persona?

"Nel settembre del 1993. Quindi un paio di mesi prima del suo endorsement pubblico a Gianfranco Fini, allora segretario del Msi".

Che cosa accadde?

"Berlusconi ci chiese di organizzare un rassemblement moderato da contrapporre alla sinistra. Che, allora, non era ancora centrosinistra. E ci chiese di cominciare a cercare possibili candidati. A novembre, all’inaugurazione dell’Euromercato di Casalecchio, disse che se avesse votato a Roma per il sindaco avrebbe votato Fini".

La cosa la sorprese?

"Mi sorprese il momento. Non ci aveva avvertito. Colse al volo l’occasione di una domanda secca di una giornalista".

Vi sentivate spesso?

"All’inizio il rapporto era strettissimo. Poi, man mano che lui cresceva, come imprenditore e come politico, lo sentivo meno di frequente. Ero comunque uno di quelli a cui rispondeva sempre al telefono".

In tempi di elezioni, parlavate di Bologna?

"Poco. Bologna era una piazza importante per l’imprenditore Berlusconi, in termini pubblicitari. Ma non era una piazza politica di grande rilievo per il centrodestra. Di certo, Berlusconi sapeva che qui un candidato sindaco di partito non avrebbe avuto alcuna chance".

E nel ’99 appoggiò Guazzaloca, un civico puro. Che vinse.

"Ancora prima, nel 1995, sostenemmo Gazzoni Frascara. Facendo, in entrambi i casi, molti passi indietro. Con i nostri voti contribuimmo alla vittoria di Guazzaloca, ma... senza farci vedere più di tanto".

Lei e Berlusconi vi davate del tu?

"Lui fin dal primo giorno. Io, sempre del lei. Mi chiese più volte di dargli del tu, ma non me la sono mai sentita".

Quando l’ha sentito l’ultima volta?

"Negli ultimi quattro anni ci siamo persi di vista".