Paolo Bellini è stato arrestato

Bologna, 29 giugno 2023 – Paolo Bellini, già condannato un anno fa all’ergastolo in primo grado come uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, è stato arrestato.

Bellini sarebbe stato arrestato perché aveva intenzione di commettere altri reati. Intercettato, fa riferimenti a minacce nei confronti della ex moglie, la cui testimonianza è risultata fondamentale per la sua condanna in primo grado come esecutore della strage di Bologna. Secondo i giudici, c'era il rischio che potesse commettere atti violenti nei suoi confronti.

L’arresto dell’ex Avanguardia nazionale, di origine reggiana, è vvenuto su ordinanza della corte d'assise d'appello di Bologna. “Bellini si trova nel carcere di Spoleto”, dice l'avvocato difensore Antonio Capitella.

“La prova granitica della presenza alla stazione”

La condanna in primo grado per la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 arrivò nel maggio 2022, poi i primi di giugno le 1.274 pagine con cui la Corte d’Appello motivò le condanne agli imputati del processo. Tra cui Paolo Bellini, il "quinto uomo" della bomba in stazione che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, condannato all’ergastolo, del quale “si deve necessariamente partire dalla constatazione della prova granitica della presenza di Bellini il 2 agosto 1980 alla stazione".

Ovvero il filmato amatoriale super 8 girato dal turista tedesco Harald Polzer, nel quale, pochi minuti dopo lo scoppio delle 10.25, viene immortalato un uomo con i baffi che cammina sul binario 1. Quell’uomo è stato riconosciuto come "l’imputato, in termini di certezza, da parte di Maurizia Bonini (ex moglie di Bellini, ndr) all’udienza del 21 luglio 2021".