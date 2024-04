Passante, Lepore incalza il Mit: “Risparmio sui lavori? Gli accordi vanno rispettati”

Bologna, 24 aprile 2024 – Matteo Lepore torna a incalzare il ministero dei Trasporti sui temi della Mobilità, e oggi è stato il Passante il nuovo-vecchio fronte. Il sindaco, prendendo le mosse dalle anticipazioni del Carlino che ha illustrato l'ipotesi dei 400 milioni di euro di risparmio sull'infrastruttura, ha richiamato il Mit e Autostrade ai loro doveri. "Non sappiamo nulla di eventuali tagli alla spesa complessiva del Passante, ma non si tocchino né le mitigazioni ambientali, né le opere di adduzione che i territori aspettano da tempo - ha detto Lepore -. Gli accordi sottoscritti vanno rispettati, e con i cantieri si faccia in fretta".

Lepore in Città Metropolitana ha presentato un documento approvato quasi all'unanimità. "Abbiamo deciso che il focus deve essere la manutenzione stradale, oltre alle somme già stanziate in città (11 milioni ogni anno per tre anni) mettiamo ulteriori 11 sulla provincia - ha detto Lepore -, in totale circa 20 milioni di lavori già approvati che possono essere appaltati dopo l'estate".

Infine il richiamo bipartisan. "Noi dobbiamo fare di più, ma anche la Regione può fare di più aumentando i servizi, per esempio per bus e e scuolabus, e il ministero deve fare di più recuperando quel coordinamento tra istituzioni che si è perso - ha sottolineato il sindaco -. Manca 1 miliardo di euro di fondi per il trasporto pubblico nazionale, tutti devono fare la loro parte".