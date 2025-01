Polizia locale, il bilancio dell’anno più lungo

Un anno intenso per la Polizia Locale di Pianoro, culminato con l’arrivo del nuovo comandante del distaccamento locale: l’ispettore Roberto Mazzetti, già e tuttora comandante anche di Loiano.

In occasione del patrono della Polizia Locale il sindaco Luca Vecchiettini e l’assessore alla Sicurezza Daniel Bertarelli hanno fatto il punto dell’anno passato: "In primis vogliamo esprimere un sincero ringraziamento agli agenti, il cui impegno quotidiano è stato ancor più evidente nell’anno appena trascorso. Il 2024 ha rappresentato un periodo di sfide e cambiamenti per la Locale di Pianoro. Dopo i primi quattro mesi dell’anno, sotto la guida del responsabile storico dell’ufficio, Marcello Ferrari, il servizio è ora gestito da Roberto Mazzetti, il quale, pur operando a mezzo servizio con il Comune di Loiano, svolge ogni giorno con grandissima passione e competenza il proprio lavoro. A lui va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi". Durante il 2024, gli agenti hanno effettuato controlli su oltre 2.500 veicoli, elevando circa 700 verbali per violazioni al Codice della Strada. Un contributo particolarmente rilevante è stato dato nel progetto provinciale "Futa Sicura", svolto in collaborazione con la Compagnia dei carabinieri di San Lazzaro, che ha portato al controllo di oltre 500 veicoli lungo la Futa.

Le operazioni di controllo hanno portato al ritiro di tre patenti, a oltre 20 segnalazioni e al sequestro di un veicolo. Parallelamente, l’ufficio ha intensificato le attività per il miglioramento della vivibilità del territorio, elevando 98 sanzioni per abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti. L’ufficio ha, inoltre, gestito un totale stimato di circa 7mila chiamate annue, che hanno richiesto circa mille interventi esterni.

Tra questi, si segnalano 55 sinistri stradali rilevati, 24 dei quali con intervento sanitario. Bertarelli e Vecchiettini aggiungono: "Il 2024 ha visto la Locale affrontare situazioni di emergenza particolarmente complesse. Tra queste, l’organizzazione del passaggio del Tour de France. Durante l’emergenza alluvionale, il servizio ha garantito una copertura operativa sulle 24 ore, uno sforzo enorme che ha reso necessario il supporto di contingenti provenienti da cinque comuni fuori provincia e da quattro organizzazioni sovracomunali, con un totale di oltre 40 agenti intervenuti a sostegno delle operazioni locali. Nel mese di novembre la Locale di Pianoro ha stipulato una convenzione tra tutti gli enti coinvolti, Comune di Pianoro, Comune di Sasso Marconi e Città Metropolitana, per il controllo delle Ganzole, con particolare attenzione al passaggio dei mezzi pesanti".

Zoe Pederzini