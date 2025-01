Polstrada, quasi 35mila pattuglie. Identificate 220mila persone

Ben 34.347 pattuglie per la vigilanza stradale (24.549 in ambito autostradale e 9.798 in viabilità ordinaria) e 8.041 pattuglie (2.453 in autostrada e 5.588 in ordinaria) impiegate per servizi di varia natura. Sono i numeri dell’attività della polstrada in regione nel 2024, con gli agenti che hanno proceduto al controllo di 219.408 persone e verificato 159.384 veicoli.

Relativamente alle sanzioni, sono state contestate 115.912 infrazioni, di cui 9.930 per eccesso di velocità, che hanno portato complessivamente alla decurtazione di 183.223 punti, al ritiro di 3.710 patenti e 4.4632 carte di circolazione. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 124.088, di cui 1.533 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza; i conducenti denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 87 su 428 persone controllate. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 2.036, mentre 3.234 sono stati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Per quanto riguarda l’attività infortunistica, sono stati rilevati 4.012 incidenti (2.867 in autostrada e 1.145 sulla viabilità ordinaria), di cui 33 mortali (16 in autostrada e 17 in ordinaria) con 34 persone decedute e 1.344 incidenti con feriti (di cui 792 in autostrada e 509 in ordinaria) con un numero di 2.134 feriti.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di identificare 216.604 persone di cui 52 clandestini, nonché di procedere all’arresto di 70 persone e alla denuncia di 1.507 individui. Il personale della polizia giudiziaria ha inoltre controllato 165.311 veicoli e ne ha sottoposti a sequestro 756. La Stradale ha anche sequestrato 70 chili di sostanze stupefacenti (24 chili di marijuana, 44 di cocaina e 466 di droghe sintetiche) e 211 veicoli sequestrati a vario titolo. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 389 di cui 156 autofficine, 32 e-commerce di auto usate, 56 autoscuole, 30 carrozzerie, 47 agenzie di pratiche automobilistiche, 4 autodemolizioni e 64 altri esercizi. Sono stati controllati 2.519 veicoli e identificate 1.341 persone. Sono state rilevate 276 infrazioni, 14 sequestri penali e 5 sequestri amministrativi.