Prove di soccorso alpino per aspiranti operatori

Tre giorni di esercitazione e formazione per gli aspiranti Operatori del Soccorso Alpino e Operatori Tecnico Sanitario (Ots) Regione Emilia-Romagna. Si è svolta a Gaggio Montano l’esercitazione del modulo estivo per gli aspiranti Operatori Soccorso Alpino (Osa) e Operatori Tecnico Sanitario (Ots) della Regione Emilia-Romagna: un momento decisamente importante nella formazione dei volontari, oltre che dei sanitari degli elisoccorso di Ravenna e Pavullo e di quelli che entrano a far parte del Soccorso Alpino, in ambiente impervio montano.

Nelle tre intense giornate, da giovedì a sabato scorsi, trenta aspiranti operatori provenienti dalle sette stazioni della regione (stazione Corno alle Scale, Rocca di Badolo, Falco, Cimone, Cusna, Orsaro, Alfeo) si sono confrontati e sono stati messi alla prova in diverse situazioni di recupero in falesia e in zona boschiva.

Le giornate sono state suddivise in base all’attività di prova cui erano chiamati ad intervenire gli aspiranti operatori: il primo ed il terzo giorno si sono svolti nella falesia Sassane di Gaggio Montano dove si è tenuta l’esercitazione di risalita di corde fisse, calate in corda doppia, calata del grappolo, costruzione di ancoraggi ed è stata valutata la progressione su roccia sulle vie presenti.

Il secondo giorno lo scenario dell’esercitazione è stata la zona boschiva di monte Pizzo (comune di Lizzano in Belvedere): i volontari, sempre supervisionati dagli istruttori regionali, sono stati impegnati nel trasporto di una barella portantina con l’ausilio di tecniche alpinistiche quali realizzazione di paranchi, tecniche di contrappeso, recuperi.

L’esercitazione è stata tenuta e coordinata dagli istruttori Regionali del Soccorso Alpino Emilia Romagna grazie al supporto sul posto della stazione Corno alle Scale che ha facilitato e supportato la logistica della tre giorni per un risultato eccellente nonostante fosse una location nuova per le esercitazioni del modulo estivo regionale.