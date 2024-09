Rissa tra adolescenti nel giardino della scuola

Bologna, 23 settembre 2024 – Urla, schiamazzi. E poi l’immancabile scazzottata, preceduta da un inseguimento. Ancora una volta, protagonisti della serata ‘movimentata’ sono stati un gruppo di ragazzini.

Un frame del video della rissa nel giardino della scuola

Si erano dati appuntamento al giardino Montessori, all’angolo tra via Laura Bassi e viale Mezzofanti, di fronte alla scuola elementare Marconi, come quasi tutte le sere. Qui, dove da mesi i cittadini segnalano i disagi e il degrado dovuto alla presenza di soggetti che stazionano costantemente nel giardino, persino montando tende per ripararsi dalle intemperie. Oltre a questo, ci sono i ragazzini che, in particolare d’estate, rimangono fino a ore tarde a chiacchierare e fare confusione, togliendo il sonno a chi vive nella strada. Sabato, una serata tipo, è però degenerata. Erano circa le 23 quando i residenti, oltre ai consueti schiamazzi, hanno iniziato a sentire delle urla e, affacciandosi dalla finestra, tra gli alberi, hanno intravisto una decina di ragazzini che inseguivano un altro ragazzo, fino a bloccarlo, buttarlo a terra, e prenderlo a calci e pugni. La scena è stata ripresa: è persino difficile capire se la vittima sia una sola, tanto è fitto il gruppo di ragazzini, tutti presumibilmente minorenni, che la circondano, sferrando calci a ogni parte del corpo. I residenti hanno subito chiamato i carabinieri: i minorenni, nel tempo in cui le pattuglie sono arrivate, sono però riusciti a disperdersi rapidamente.

“È solo l’ennesimo episodio di violenza e insicurezza nella zona – segnala il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. L’area da tempo è oggetto di interesse da parte di baby gang che utilizzano il giardino come fosse casa loro, anche di notte, molestando i residenti nelle ore notturne. Ora siamo arrivati anche alla rissa. Abbiamo anche depositato un’interrogazione, senza ricevere alcuna risposta. Bologna – conclude Di Benedetto – ha già avuto abbastanza conseguenze nefaste della violenza tra giovanissimi. Si agisca prima che degeneri ulteriormente”.

Analoghe denunce erano arrivate anche da Francesco Sassone di Fratelli d’Italia. “Da anni segnaliamo la presenza di bivacchi nelle ore notturne nel parco adiacente le scuole Marconi, segnalazioni sempre disattese dal Comune – spiega –. La rissa della scorsa notte altro non è che l’inevitabile conseguenza del lassismo di questa amministrazione, incapace di arginare fenomeni deprecabili che si verificano sempre più spesso e in ogni parte della città, in danno ai residenti, ormai prigionieri nelle loro case”.