Rompe i finestrini delle auto in sosta per rubare a Bologna, arrestato 24enne

Bologna, 14 ottobre 2024 - Ha infranto il vetro di tre auto in sosta e di un taxi in zona Saragozza per rubare alcuni oggetti e circa 60 euro. L'uomo, un ventiquattrenne irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio (furti e rapine) e in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia per il reato di furto continuato pluriaggravato.

Il tutto è accaduto l'altra notte quando un residente di via Dotti ha chiamato la polizia perché aveva visto un uomo rompere il vetro posteriore di un'auto parcheggiata in strada, per poi introdursi all'interno per rubare qualcosa. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato l'uomo che si stava allontanando verso via di Ravone con una busta in mano.

Il ventiquattrenne è stato fermato e trovato in possesso di un pezzo di ferro, utilizzato con molta probabilità per infrangere il vetro dell’auto, e rubare diversi oggetti. Il residente che aveva avvisato la polizia ha così raccontato agli agenti di aver visto l'uomo rompere il vetro di un'auto in via Dotti, per poi allontanarsi verso via Saragozza perché era scattato l'allarme. Pochi istanti dopo, il cittadino aveva sentito il rumore di un altro vetro rotto e ha notato l'uomo andare nuovamente verso la prima auto aperta.

Per questo, gli agenti hanno controllato le varie auto parcheggiate in via Dotti trovando una Hyundai con il finestrino rotto e interni rovistati. Quest’ultima, di proprietà di un cittadino residente nella stessa strada, era stata danneggiata e il proprietario, poi contattato, ha denunciato che dall'interno della macchina erano spariti un paio di pattini di colore nero e di un paio di scarpe Nike. Oggetti trovati in possesso del ventiquattrenne e immediatamente restituiti.

Poco dopo un tassista si è avvicinato ai poliziotti spiegando di aver subito un furto a bordo del proprio taxi e di aver ripreso l'autore grazie al sistema di videocamere presente a bordo. L'autore del furto era sempre il ventiquattrenne, che aveva infranto il vetro dell'auto bianca parcheggiata in via Fonti di Casaglia e poi aveva rubato un tablet, un profumo e monete per circa 60 euro. Anche in questo caso gli oggetti sono stati tutti ritrovati e riconsegnati al tassista.

Da ulteriori controlli in via Dotti i poliziotti hanno trovato un’altra autovettura con il vetro posteriore infranto e l’interno rovistato. In questo caso il proprietario ha verificato che non mancava alcun oggetto, ma che avrebbe poi fatto denuncia in Questura per quanto accaduto.

Il ventiquattrenne, di origine marocchina e irregolare sul territorio, con diversi precedenti per furti e rapine e in materia di stupefacenti, è stato portato in Questura e arrestato per furto continuato pluriaggravato.