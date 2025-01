Schianto tra auto e corriera sulla Persicetana. Un morto e venti feriti, traffico in tilt

L’auto, una Panda, che finisce contro il bus e poi fuori strada tra i campi. È la dinamica del tragico incidente avvenuto ieri intorno alle 19 lungo la Persicetana in località Tavernelle di Calderara, tra via Valtiera e Osteria. Le possibili cause dello schianto – che ha causato il decesso di una persona – sono adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118 con diverse ambulanze. Da quanto si apprende, sono una ventina i feriti, tutti passeggeri dell’autobus; tre sono stati trasportati con traumi di media gravità all’ospedale Maggiore e due all’ospedale di San Giovanni in Persiceto. Adesso i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del tragico incidente, a seguito del quale la strada è stata chiusa per diverse ore per permettere ai sanitari il soccorso dei feriti e ai militari dell’Arma di effettuare i rilievi.

Anche per questo il sindaco Giampiero Falzone ieri sera ha provveduto ad avvisare i cittadini con un messaggio sulla sua pagina Facebook: "Traffico per brutto incidente sulla Persicetana tra via Valtiera e Osteria– ha scritto il primo cittadino –. Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e ambulanze sul posto. Viabilità in difficoltà, se possibile si invita a evitare questa strada effettuando percorsi alternativi".

Solo poche settimane fa era avvenuto sulle strade della provincia un altro scontro fra auto e bus. A fine novembre, nella valle dell’Idice, poco dopo Castel de’ Britti, si era verificato lo schianto fra i due mezzi e una donna era rimasta ferita.