Scontri in stazione, salvo Federico Serra

Prescritto il reato per cui era imputato Federico Serra, ex candidato alla presidenza della Regione con la Sinistra radicale. Secondo la procura l’attivista nel settembre del 2016, durante una manifestazione in città dopo la morte di un operaio Usb a Piacenza, aveva opposto resistenza a un pubblico ufficiale. Arrivati in stazione a Bologna i manifestanti erano davanti all’ingresso, presidiato da un cordone di polizia, e quando avanzarono verso la porta partì una carica da parte delle forze dell’ordine, durata poco meno di un minuto. Nel 2022 vennero condannate tre persone per resistenza aggravata. La posizione aggravante di Serra, difeso dall’avvocato Marina Prosperi, è invece "insussistente" per il giudice Andrea Giberti. Un capitolo, quello dell’aggravante, che impediva la prescrizione. Ieri invece in tribunale, tolto questo capo di imputazione, è arrivata la prescrizione a nove anni di distanza dai fatti.

Nicholas Masetti