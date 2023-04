Scuola e ciclabile, fondi dalla Regione

Saranno realizzati grazie a consistenti contributi regionali due importanti progetti che riguardano il Comune di Castel San Pietro Terme: la riqualificazione energetica della scuola Sassatelli e la pista ciclabile lungo il Sillaro, in collaborazione con il Comune di Casalfiumanese. I due interventi usufruiranno infatti delle risorse dedicate Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse+

(Fondo sociale europeo Plus). La bella notizia è giunta in questi giorni con l’approvazione da parte della Regione dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) “Il Nuovo Circondario Imolese, un territorio + attrattivo, un futuro + sostenibile”, che era stata presentata a fine gennaio.